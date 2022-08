La seconda vita di Rosati

La seconda vita calcistica di Antonio Rosati ha già preso il via. La compilazione delle liste della Fiorentina ha accelerato di fatto di un anno il passaggio dalla vita da calciatore a quella di membro dello staff tecnico.

L’impegno all’interno del club viola è cominciato ufficialmente ieri e ora Rosati farà da assistente al preparatore dei portieri Angelo Porracchio. E il lavoro di certo non manca perché contro la Cremonese Gollini non è stato impeccabile.

A 39 anni cambiano dunque le prospettive di Rosati anche se, è giusto dirlo, in viola ha giocato solamente in tre occasioni nelle stagioni in cui ha fatto parte di questa squadra.