La sensazione nuova della Fiorentina: per la prima volta piacevolmente con le spalle al muro

Di prestazione in prestazione e di risultato in risultato, la Fiorentina è arrivata a due mesi dalla fine della stagione in piena corsa per le coppe europee, un qualcosa solo di sognato a inizio campionato e che è diventato di fatto attualità. E con la crescita della posta in palio crescono inevitabilmente anche le pressioni: domani ad esempio, forse per la prima volta, la squadra viola sarà “condannata” a fare risultato anche perché soprattutto nella fase calda del campionato, di prove d’appello ce ne sono sempre meno. Pressione sì ma anche piacevolezza, perché le abitudini degli ultimi anni erano quelle di guardare alla zona retrocessione con un po’ di ansia. Sensazione nuova dunque ma quanto mai auspicata.