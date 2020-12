La serata difficile di La Penna. Cuadrado da espulsione anche senza Var, Borja Valero rischia tantissimo, molti dubbi su contatto Dragowski-Bernardeschi. Permette proteste veementi e continue dei bianconeri

L’anticipo della 14esima giornata di Serie A tra Juventus e Fiorentina è stato diretto da Federico La Penna di Roma coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Vivenzi, in sala VAR Mazzoleni.

Vantaggio viola al minuto 3 con Vlahovic lanciato da Ribery, regolare la posizione del serbo. Al 17′ brutta entrata di Cuadrado su Castrovilli, La Penna è vicino ma estrae il giallo al colombiano, serve la review al VAR per decretare la giusta espulsione dell’ex viola. Al 22′ Biraghi in ritardo su Chiesa, corretta l’ammonizione, cosi come per Ribery falloso ancora sul 22 bianconero. Al 39′ Chiesa interviene irregolarmente su Castrovilli, La Penna stranamente inverte la punizione.

Nella ripresa subito ammonizione per Borja Valero che ferma una percussione di Danilo; qualche minuto più tardi, precisamente al 50′, ancora Borja Valero atterra Bentancur: La Penna prima sembra mettersi la mano in tasca per la seconda ammonizione, poi ci ripensa e grazia lo spagnolo. Tante le proteste dei padroni di casa. Al 59′ contatto in area viola tra Castrovilli e Ronaldo, La Penna fa ampi gesti di proseguire. Il contatto in diretta sembra esserci, ma l’immagine frontale però lascia tanti dubbi sull’effettivo tocco di Castrovilli sul piede del numero 7 bianconero, così Mazzoleni decide di confermare la decisione presa sul campo. Al 76′ Dragowski scivola e nel tentativo di riprendere la palla impatta con una mano Bernardeschi, La Penna indica che non c’è nulla, anche qui review al VAR, Mazzoleni conferma anche questa volta la decisione presa dal collega sul terreno di gioco, qui i dubbi però sono maggiori. Nel finale sul risultato oramai acquisito per la Fiorentina troviamo le ammonizioni di Venuti falloso su Danilo all’84’, e dello stesso brasiliano che atterra Igor.

Partita di altissima difficoltà per La Penna, che non sembra essere in serata; ha bisogno del supporto del VAR per il rosso a Cuadrado che subito era apparso netto. Dubbi sulla possibile seconda ammonizione a Borja Valero e sul contatto Dragowski-Bernardeschi in area viola. Permette in modo continuo e veemente le proteste dei padroni di casa su ogni suo intervento, mostrando enormi limiti di personalità.