La serata europea da protagonista di un vecchio flop della Fiorentina sotto gli occhi di…Antonio Conte VIDEO

Arrivato in viola per sette milioni di euro nel Gennaio del 2019, Jacob Rasmussen non è mai riuscito a debuttare con la maglia della Fiorentina. Il centrale danese di piede mancino si spostato in prestito prima all’Erzgebirge Aue e quindi al Vitesse, senza totalizzare neppure un gettone in maglia gigliata ma debuttando solo in Primavera. 24 anni compiuti a maggio, Rasmussen milita già dalla passata stagione nel club di Arnhem.

Il contratto del difensore scandinavo scadrà nel 2024, ad oggi perciò la sua avventura in viola è molto lontana dall’essere al termine. Nella serata di ieri il difensore ex Empoli è stato protagonista assoluto in Conference League contro il Tottenham. Rasmussen ha infatti prima infilato la propria porta con un autogol goffo e sfortunato nel tentativo di anticipare Harry Kane, quindi ha realizzato di testa il gol del momentaneo 3-1. La sfida è poi terminata 3-2 per gli Spurs.

Sotto gli occhi del neo allenatore dei londinesi, Antonio Conte, il difensore di proprietà della Fiorentina si è perciò potuto mettere in mostra, nel bene e nel male. Ecco il video con gli highlights della gara: