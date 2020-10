La serata indimenticabile per Dragowski. Piatek e Milik ci mettono lo zampino

Una serata, quella di ieri, che resterà indimenticabile per il portiere della Fiorentina, Bartłomiej Drągowski. L’estremo difensore gigliato ha fatto il proprio debutto tra i pali della nazionale polacca. E’ stato lanciato tra i titolari nella gara amichevole vinta nettamente per 5-1 contro la Finlandia. Una prestazione positiva per lui, anche se non è stato molto impegnato nel corso dei novanta minuti di gioco. Ma soprattutto una grande emozione perché conquistare la Nazionale era uno degli obiettivi che Drago si era dato.

Giusto per la cronaca segnaliamo che sono andati a segno con una rete a testa anche Piatek e Milik che sono stati degli obiettivi della Fiorentina nell’ultimo mercato.