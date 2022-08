La serata tragicomica di Dazn: malfunzionamenti in tutta Italia e a Firenze in molti si perdono il gol di Mandragora

Si erano fatto sentire duramente, avevano fatto la voce grossa contro chi osava usare a proprio piacimento la seconda utenza da loro stessi promossa e ieri, o meglio per tutto il week end, la risposta di Dazn è stata la solita: impreparazione, malfunzionamenti, problemi tecnici assortiti. Insomma, la solita piattaforma inadeguata a trasmettere il campionato di Serie A. Come inadeguato è chi ha gestito l’assegnazione dei diritti a tale soggetto.

Problemi anche a Firenze, dove non tutti coloro che non erano allo stadio hanno avuto la fortuna di vedere il gol del 3-2 di Mandragora, con il regalo di Radu. Tanti problemi in quei minuti, con utenze letteralmente ‘sputate’ fuori dalla app, senza possibilità di accesso. Un disastro su tutti i fronti, con telecronisti costretti a scusarsi in diretta, per altro con chi i problemi non li aveva essendo alla visione. Alla fine la Fiorentina ha vinto e va bene così, certo è che per seguire una squadra di calcio ci vogliono sempre più pazienza e fatica. Sarà anche colpa della pirateria…