La serataccia dei giovani della Fiorentina con la Bulgaria: Krastev si becca un rosso diretto mentre Andonov…

Nella sfida valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei Under 19, i due calciatori bulgari della Fiorentina Dimo Krastev e Ivan Andonov sono scesi in campi contro la Bosnia ad Albena. La sfida è stata vinta dai bosniaci per 2-0, e i ragazzi viola sono stati protagonisti in negativo. Sul punteggio di 1-0 per la Bosnia dopo il gol di Cuic al 35’, il 2003 gigliato Dimo Krastev, fresco di rinnovo, ha rimediato un rosso diretto al 43’, lasciando in dieci la propria squadra. Una leggerezza importante, se si considera anche che il ragazzo è il capitano della Bulgaria Under 19.

Nella ripresa purtroppo poi è stato Andonov a mettersi in mostra in negativo. Il portiere viola, distintosi per un inizio di stagione molto incoraggiante, ha commesso un fallo da rigore su Cuic lanciato a rete. Dal dischetto poi lo stesso Cuic ha trafitto il portiere viola per il 2-0 finale. Una serata veramente da dimenticare per il duo viola con la maglia della Nazionale.