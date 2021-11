La serataccia di Lucca: il Pisa perde la partita e la testa della classifica e l’attaccante lascia i suoi… in otto

Un periodo decisamente da dimenticare per Lorenzo Lucca, centravanti del Pisa e grande protagonista a inizio stagione, tanto da attirare le attenzioni di diversi club di Serie A, Fiorentina compresa. Ieri sera i nerazzurri hanno perso per 2-0 sul campo del Cittadella e per l’attaccante è arrivato anche un cartellino rosso pesante, a rovinare la serata. Era addirittura la terza espulsione della serata per il Pisa, rimasto addirittura in 8, quando il punteggio era ancora sull’1-0.