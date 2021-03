La Serbia batte l’Azerbaijan ma per Vlahovic, “solamente” una manciata di minuti

Nel match di oggi alle 18 tra la Serbia e l’Azerbaijan, incontro valido per le qualificazioni al prossimo mondiale in Qatar, una doppietta di Aleksander Mitrovic ha regalato la vittoria alla Serbia di Dusan Vlahovic. Serbi in vantaggio al sedicesimo, pareggio dell’Azerbaijan al 59′ grazie a Mahmudov. Mitrovic all’81’ sigla il raddoppio e fissa il risultato finale sul 2-1. Vlahovic è subentrato allo stesso Mitrovic all’86’, man of the match dell’incontro.