“Non sarò mai un problema per la Fiorentina“, ha detto ieri Cesare Prandelli in risposta a chi gli chiedeva del futuro. Il tecnico viola ha un contratto fino a fine giugno e ha più volte ribadito come il suo destino sarà concordato con la società: il Corriere Fiorentino sottolinea come dal suo punto di vista, l’allenatore sia assolutamente sereno. Il futuro della Fiorentina si gioca anche in queste settimane ma Prandelli per il momento non ci pensa.

0 0 vote Article Rating