La Serie A ha speso più di cento milioni per la prossima stagione: E la Fiorentina ha già fatto la sua parte

La Serie A non è ancora sicura di poter ripartire e concludere questo campionato. Così come non sa quando e come avrà inizio la stagione 2020/21. Però quel che è certo è che i club del nostro maggiore campionato di calcio hanno investito già più di cento milioni di euro (bonus compresi) per cinque cari investimenti di mercato. E anche la Fiorentina ha fatto la sua parte in questo senso.

Il più importante acquisto, almeno dal punto di vista economico, lo ha messo a segno la Juventus che si è assicurata Kulusevski per 35 milioni di euro più nove di bonus che finiranno nelle casse dell’Atalanta. Il giocatore si è messo in mostra con la maglia del Parma realizzando da centrocampista 5 reti in 23 partite, facendo molte prestazioni da incorniciare e risultando anche molto duttile tatticamente.

Napoli attivissimo perché ha preso ben due giocatori: Petagna per l’attacco dalla Spal (17 milioni di euro più 3 di bonus), ma anche il difensore proveniente dal Verona, Rrahmani (14 milioni più 1,5 di bonus).

L’acquisto che è passato maggiormente in sordina è quello operato dal Bologna che ha preso Vignato, classe 2000 e trequartista del Chievo Verona, per 2,5 milioni di euro. Certamente una scommessa, un investimento a lungo termine.

E la Fiorentina? Dicevamo che il club di Commisso ha già fatto la propria parte prendendo dal Verona per 20 milioni di euro (più 1,5 di bonus) il centrocampista Amrabat. In questo caso i viola sono riusciti ad aggiudicarselo strappandolo al fotofinish, tanto per cambiare, al Napoli.