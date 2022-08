La Serie A in streaming è sempre più un fallimento: l’ultimo blocco di DAZN ha fatto infuriare molti utenti

DAZN e la Serie A, un’avventura sempre più condita da imprevisti, che non possono più essere tollerati. L’ultimo grande problema ha coinvolto gli spettatori di Fiorentina-Cremonese e Lazio-Bologna: molti tifosi viola hanno segnalato, anche alla nostra stessa redazione, di non essere riusciti a guardare gli ultimi minuti della partita.

Un disagio continuo, perché non è la prima volta che succede, anzi: l’emittente streaming, da quando ha acquistato i diritti della Serie A TIM, ha creato problemi agli utenti in più occasioni. Stavolta, sembra esser stato superato il limite della pazienza e della decenza. Su questo fronte, si è attivata anche la Lega Serie A e il Codacons, che usa la mano pesante contro DAZN.

Non si sa cosa succederà in futuro; intanto, DAZN propone un rimborso agli utenti, che per alcuni sembra non bastare. Per ora, il problema persiste, nella speranza che l’accesso agli eventi live, per gli appassionati di calcio e sport italiani, sia ben più semplice e meno problematico.