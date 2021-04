La Serie A riscopre un gol tutto su asse portoghese: l’ultima volta? In una notte magica per la Fiorentina

Una statistica curiosa e molto particolare quella segnalata dal giornalista Giuseppe Pastore su Twitter: ieri nel finale di Parma-Milan, i rossoneri sono andati a segno con Leao, su assist di Dalot, per una combinazione tutta portoghese. Erano 20 anni che non accadeva in Serie A: l’ultimo precedente di un gol costruito solo da portoghese riguardava la Fiorentina ed una notte magica di inizio 2001, proprio contro il Milan. La squadra di Terim stravinse per 4-0 al ‘Franchi’ e il gol d’apertura fu di Nuno Gomes, su cross di Rui Costa:

Estatísticas Inúteis: prima della combinazione Dalot-Leao nei minuti finali di #ParmaMilan, un calciatore portoghese non segnava in serie A su assist di un altro portoghese dal 13 gennaio 2001 – Fiorentina-Milan 4-0, cross di Rui Costa e testa di Nuno Gomes. pic.twitter.com/7TTRaxk4Dk — Giuseppe Pastore (@gippu1) April 11, 2021