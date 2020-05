La Serie A sceglie Bergamo per ripartire: ecco quale sarà la prima partita, che non si giocherà il 20 giugno

La Lega Calcio ha deciso che la prima partita della ripartenza del campionato sarà Atalanta-Sassuolo, recupero della 25esima giornata che si giocherà il 19 giugno. La scelta non sembra casuale, visto che Bergamo è stata la città più colpita dall’emergenza Coronavirus in Italia. Per capire quando scenderà in campo la Fiorentina siamo in attesa del calendario ufficiale, anche se è ormai certo che il primo week end (19-20-21 giugno) sarà dedicato ai recuperi.

0 0 vote Article Rating