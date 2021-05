La Serie A si dimentica di Astori: Fiorentina costretta a dire addio alla fascia a lui dedicata? Le prime idee su chi sarà il capitano l’anno prossimo

La partita contro il Crotone rappresenterà molto probabilmente anche l’ultima occasione in cui un giocatore della Fiorentina indosserà la fascia con le iniziali di Davide Astori e i colori dei quattro quartieri di Firenze. Come si legge sulle pagine de La Nazione, a partire dal 2021-22 anche la Fiorentina sarà obbligata ad omologarsi alle altre squadre di Serie A indossando l’anonima fascia che è stata imposta uguale per tutti nel 2018. All’inizio di questa stagione, la Lega aveva fatto capire che questo sarebbe stato l’ultimo anno in cui avrebbe fatto un’eccezione per la Fiorentina. Nonostante la gestione Commisso sia sempre stata sensibile al tema, tutto lascia pensare che quella di domani sarà l’ultima occasione in cui vedremo un giocatore viola indossare la fascia dedicata ad Astori.

Il capitano attuale, Pezzella, è squalificato e a fine stagione se ne andrà. Spetterà dunque al nuovo allenatore scegliere chi sarà quello nuovo: in pole position ci sono Vlahovic, Dragowski e Castrovilli, anche se molto dipenderà dal mercato.