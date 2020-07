La Serie A si ‘standardizza’: Arriva il font unico sulle maglie, ecco come sarà FOTO

Grande novità in vista del prossimo campionato: la notizia è di febbraio, ma adesso è noto anche il font specifico che verrà adottato. Come riporta Sky Sport, a partire dalla prossima stagione, infatti, il “disegno” usato dai vari club per scrivere nomi e numeri sulle proprie maglie sarà identico per tutti. Come rivelato dal sito specializzato Footyheadlines, sarà quello che si è già visto sulla divisa dell’Inter per il 2020/21. Un altro sito specializzato, “Passione Maglie”, dà un’idea di come apparirà la numerazione sulle maglie, e del carattere che sarà usato per comporre i nomi.



