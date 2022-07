La Serie A strega i fondi d’investimento, sempre più presenti. Toccherà all’Inter, ipotesi interesse anche per la Fiorentina

Il campionato di Serie A vede aumentare la presenza dei fondi d’investimento a capo delle società italiane. Tanti stranieri si sono insediati in diversi club tra Serie A e Serie B. La Repubblica riporta l’interesse da parte di Investcorp (Bahrain) e Arep (USA) per acquistare l’Inter. Lo stesso destino è già stato concretizzato nell’altra sponda di Milano, con il Fondo Elliott e la trattativa con Gerry Cardinale per quanto riguarda il Milan.

L’Inter, tuttavia, non sarebbe l’unico oggetto di desiderio. Secondo quanto riportato dal quotidiano già menzionato, molti investitori americani seguirebbero altri club di Serie A con attenzione, tra cui Fiorentina, Napoli e Sampdoria.