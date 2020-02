La settimana esaltante della Fiorentina Primavera: e ora l’occasione perfetta per agguantare una parte di salvezza

Vittoria nello scontro diretto con il Torino e granata avvicinati a -1, pareggio con 2 gol a Vinovo e finale di Coppa Italia conquistata, contro pronostico, ai danni della Juventus: fin qui una settimana esaltante per la Fiorentina Primavera, la più bella nell’ambito di una stagione piuttosto complicata. La squadra di Bigica si trova in zona play-out ma con ancora 11 giornate prima della fine della stagione regolare: di avversari a portata di mano ce ne sono eccome ma tocca dare seguito ai due risultati degli ultimi giorni: domani i viola saranno impegnati in casa del Chievo, ultimo in classifica. Occasione imperdibile per risalire ancora e togliersi dalle sabbie mobili nei prossimi due mesi, in attesa poi di quello che sarà l’appuntamento per eccellenza: la finale di Coppa Italia del prossimo 10 aprile.