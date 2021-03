La sfida tra Fiorentina e Milan è anche una questione di rigori: i numeri a confronto

C’è un curioso dato che caratterizza la sfida in programma oggi tra Fiorentina e Milan, e riguarda il fattore rigori. La leadership rossonera è infatti saldissima in fatto di tiri dal dischetto avuti a favore: sono 16 (12 dei quali trasformati). E anche il saldo tra penalty a favore e penalty contro è da record (+11). Per contro la Fiorentina è invece la formazione ad avere più tiri dal dischetto fischiati a sfavore. Sono 7 a pari merito con Sampdoria, Spezia e Torino. Un dettaglio da sottolineare è che due di quei 16 rigori il Milan li ha avuti all’andata contro la Fiorentina, uno segnato dai rossoneri e uno parato da Dragowski.