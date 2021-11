La sfortuna per Nastasic? Fino a un certo punto: la storia del serbo parlava chiaro

Il ritorno di Matija Nastasic aveva fatto storcere il naso ai più ed esaltato invece coloro che forse idealmente erano rimasti con la testa al 2012, quando l’allora 19enne era uno degli astri nascenti del calcio europeo. La Fiorentina lo vendette al City in un’operazione memorabile con cui portò a Firenze Savic. Del classe ’93 si iniziarono invece a perdere un po’ le tracce, pur tra i match in Premier e in Champions e qualche problema fisico di troppo. Negli ultimi due anni in particolare, Nastasic non è mai andato oltre la metà delle gare giocate con lo Schalke, retrocesso addirittura la scorsa stagione.

In particolare, a Firenze Nastasic ci è tornato ad agosto inoltrato con l’ultima gara giocata a inizio febbraio e reduce da un problema proprio al polpaccio. Un infortunio in sostanza analogo a quello che l’ha colpito nel ritiro della sua Nazionale. Ma che il fisico del serbo fosse piuttosto delicato si sapeva, già quando fu scelto per “sostituire” Pezzella, nell’ambito di un affare allargato che coinvolse ovviamente il rinnovo annuale di Milenkovic. Un’operazione che finora ha offerto alla Fiorentina appena 3 presenze in campo, di cui solo una da titolare.