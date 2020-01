La situazione delle giovanili: disastro Primavera e Aquilani. Dai più giovani emergono talenti come Sene, Gori e Presta

La prima squadra non sta certo vivendo il miglior momento della propria storia. Ma lasciatoci alle spalle il 2019 e una buona parte della stagione è opportuno analizzare anche il percorso delle formazioni giovanili della Fiorentina, dalla Primavera di Bigica fino all’under 15.

Una grande delusione

Partiamo dalla Primavera, laddove è ovvio ed evidente che le cose non vanno benissimo. I ragazzi di Bigica si trovano infatti al tredicesimo posto in classifica, in piena zona play-out. Soltanto 14 punti, con 18 gol fatti a fronte di altrettanti subiti. Per fortuna la Fiorentina ha passato il turno di Coppa Italia, che potrebbe rimanere l’unico obiettivo della stagione. Vedremo se i viola saranno in grado di bissare il successo dell’anno scorso, a partire dal prossimo ostacolo: il Milan ai quarti di finale.

Esordio da incubo

Potremmo senz’altro definirlo così quello di Alberto Aquilani sulla panchina viola. La sua under 18, infatti, si trova in fondo alla classifica con soli due punti raccolti in nove partite. Una situazione che stenta a decollare, tanto più che il Torino, ovvero la squadra davanti alla Fiorentina, dista già tre lunghezze per non parlare di Roma e Samp che hanno già collezionato nove punti. Vedremo se ci saranno dei segnali di ripresa in questo 2020, ma per adesso la questione è a dir poco tragica. Con l’anno nuovo cambierà comunque la situazione in panchina con Aquilani che, entrato nello staff di Iachini, verrà sostituito da Renato Buso. Al nuovo allenatore l’arduo compito di risollevare la squadra.

Calma piatta

Se la passa un po’ meglio, ma senza esagerare, l’under 17 di mister Fazzini. I viola sono all’ottavo posto, una metà classifica che però può essere ancora migliorata viste le distanze non proibitive con le avversarie. Da segnalare tra le fila di questa formazione la presenza di Fallou Sene, ragazzo che si era distinto anche l’anno scorso e che ha già segnato la bellezza di quattordici gol.

Un ritorno migliore

E’ sicuramente quello di Marco Donadel, rispetto ad Aquilani. L’ex centrocampista della Viola di Prandelli è stato posto alla guida dell’under 16, con la quale sta facendo ottime cose. La sua giovane Fiorentina si trova infatti al quinto posto, con cinque vittorie e solo due sconfitte. Il miglior marcatore della squadra è Gori, con sei timbri stagionali, mentre subito dopo troviamo Falconi con tre.

Stagione anonima

Per l’under 15 di mister Mazzantini il discorso è simile a quello fatto per l’under 17. Sesto posto, piazzamento a metà classifica che probabilmente rimarrà tale a causa delle distanze che si stanno già dilatando. La speranza però è che quantomeno, al di là della classifica, possano emergere da questa formazione dei talenti per il futuro. Come ad esempio Presta, già a quota cinque reti, e Padilla Mendoza che lo segue con quattro.