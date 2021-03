La situazione di Castrovilli: Il numero 10 potrebbe saltare anche il match di domenica prossima. Bonaventura invece…

La Gazzetta dello Sport si concentra sulle assenze viola. Meno grave l’infortunio, ma assenza ancor più pesante. Questa la situazione di Castrovilli, con il numero 10 sottoposto ieri ad esami alla coscia sinistra che hanno certificato una lesione di primo grado del muscolo semitendinoso. Niente Parma quindi e qualche speranza per la gara seguente con il Benevento. Due sfide delicatissime per il presente e futuro viola. Se invece la Fiorentina dovesse decidere di non rischiare, Castro tornerà con il Milan. Anche a centrocampo c’è almeno un rientro. Da ieri Bonaventura lavora con il gruppo dopo le assenze (causa problema muscolare) con Udinese e Roma. Se Prandelli lo vedrà bene nella rifinitura partirà titolare. Altrimenti gioca Borja Valero con Jack pronto a dare una mano nella ripresa.