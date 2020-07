La società e il bisogno di cambiare marcia

C’è un aspetto positivo e uno negativo sulle voci che stanno circolando intorno alla panchina della Fiorentina scrive Giuseppe Calabrese su La Repubblica.

Quello positivo riguarda Rocco Commisso. Ieri il presidente ha alzato la voce e ha puntato il dito contro quelle che ha bollato come fake news. Il suo riferimento è all’ipotesi circolata nelle ultime ore di un accordo con De Rossi per sostituire Iachini l’anno prossimo. Ipotesi fermamente smentita dalla Fiorentina. Ma, al di là di questa specifica vicenda, resta il fatto che finalmente la società ha capito che per stare nel gruppo ogni tanto bisogna anche alzare la voce. L’intervento di Commisso, oltre a stoppare le voci, ha avuto anche l’effetto di togliere alibi alla squadra e far sentire la presenza della società.

L’aspetto negativo, invece, è che la Fiorentina sembra in balia del sistema. Sfugge la logica di tutte queste voci, che di certo non aiutano Iachini e i suoi giocatori a tenere alta la concentrazione. Non si spiegano, e non le spiega la classifica. Un grande club però è fatto anche di uomini capaci di anticipare e gestire certe situazioni, manager che conoscono bene il calcio e tutti i suoi meccanismi. Gli amici sono una sicurezza, però in questo caso non sono una risorsa. Non basta cambiare allenatore per crescere, o comprare grandi giocatori. Per diventare ambiziosi serve un salto di mentalità. E di fiducia.