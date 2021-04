La soddisfazione e la serenità apparente dell’ambiente viola: eppure il gap sulla retrocessione si è assottigliato pericolosamente…

Dopo 4 punti in 2 partite, di cui 1 strappato contro pronostico ad una Juve oscena, è anche normale provare una certa soddisfazione, soprattutto se l’obiettivo è la salvezza. Eppure per la Fiorentina è tutt’altro che il momento di tirare un sospiro di sollievo: rispetto a 3 giornata fa ad esempio, il gap sulla zona rossa di è ridotto da 8 a 3 punti, per “colpa” delle 3 vittorie consecutive del Cagliari. Nel frattempo, se non altro, Benevento e Spezia hanno rallentato e sono ora alle spalle della squadra viola: il folto numero di club impelagati e i tanti scontri diretti in programma sono la parte del bicchiere mezzo pieno per quanto riguarda la Fiorentina. Ma non va dimenticato che tra due giornate la squadra viola sarà di scena a Cagliari, dove sarebbe opportuno arrivare non più a quota 34…