La solidità di Commisso che fa dormire sonni tranquilli alla Fiorentina

A prescindere da quale sarà il futuro della Serie A, la Fiorentina può dormire sonni tranquilli per il suo futuro. In questi giorni uno dei temi del momento è il mancato ricevimento dell’ultima tranche dei diritti televisivi: in ballo ci sono 222 milioni di euro. Soldi che fanno la differenza per diverse società, che dai ricavi provenienti da Sky, Dazn e Img basano le loro fondamenta. Alcune di queste, se il campionato non dovesse riprendere, potrebbero avere tanti problemi a livello economico e in qualche caso, essere costrette a dichiarare bancarotta. Un discorso che non vale (più) per la Fiorentina, che dall’arrivo ormai quasi un anno fa di Rocco Commisso è diventata una società solida e senza alcun tipo di problema economico.

Per questo i tifosi viola possono guardare con rinnovato ottimismo al futuro, consapevoli che la proprietà del club viola è di quelle forti. Basti pensare che nonostante l’emergenza Coronavirus, il tycoon americano è stato tra i pochi ad incrementare i propri guadagni durante l’ultimo periodo grazie ai servizi della sua Mediacom. L’azienda di Commisso è il main sponsor della Fiorentina e anche nella prossima stagione continuerà ad iniettare denaro fresco nelle tasche del club, pronto per essere utilizzato per rinforzare la squadra.