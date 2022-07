La solita coppia di candidati in caso di addio di Milenkovic ma alla Fiorentina serve una certezza granitica

L’eventualità di dover rinunciare a Nikola Milenkovic è purtroppo ancora attuale viste le parole di Barone e quelle quasi imploranti di Italiano: molto però dipenderà dalla volontà del difensore che per rimanere dovrebbe per forza di cose rinnovare il contratto. Qualora invece dovesse arrivare la separazione, ecco l’esigenza di trovare un centrale affidabile e secondo Il Tirreno i due candidati sono i soliti, da Kumbulla a Cistana, il primo in esubero alla Roma, il secondo ancora al Brescia in B dopo un grave infortunio. Chiaro però che alla Fiorentina servirebbe una certezza granitica come rimpiazzo e non certo una scommessa o una seconda linea da rilanciare.