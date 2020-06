La soluzione al rebus Biraghi potrebbe trovarsi in Spagna

Secondo quanto riporta Sport Mediaset, oltre a quello della Roma, per Biraghi sembra esserci anche l’interesse del Siviglia. Il futuro del terzino dell’Inter, in prestito dalla Fiorentina, però è ancora tutto da decifrare. I nerazzurri potrebbero esercitare il riscatto dalla società viola, la quale a sua volta potrebbe trattenere a Firenze Dalbert. I nodi da sciogliere sono ancora tanti, ma le pretendenti per Biraghi non mancano.

