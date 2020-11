La soluzione per l’attacco? Può arrivare da Roma e in piedi c’è uno scambio con Cutrone

Alla ricerca, per l’ennesima volta, di una soluzione per l’attacco anche in vista del mercato di gennaio: la Fiorentina andrà probabilmente all’assalto di un giocatore di esperienza e il nome giusto potrebbe essere quello di Felipe Caicedo, 32 anni compiuti a settembre e un ruolo da subentrante di lusso alla Lazio. L’ecuadoregno ha segnato 9 gol nello scorso campionato e già 3 in questo, partendo sempre dalla panchina. Secondo Calciomercato.com, la società viola vorrebbe imbastire uno scambio con Cutrone, che oltre a non aver convinto e ad aver trovato poco spazio, ha anche la spada di Damocle del riscatto che pende sulla sua testa.

