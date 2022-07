La soluzione per sbloccare Dragowski all’Espanyol? Uno scambio alla pari con un terzino mancino dei catalani

Gollini in, Dragowski out: questa è la scelta della Fiorentina per la prossima (o le prossime) stagioni. Nel futuro del polacco c’è l’Espanyol, con cui il classe ’97 è già d’accordo, manca invece l’intesa tra i club con i catalani che giocano al ribasso vista la scadenza del contratto al 2023. La stessa situazione però di Adrià Pedrosa, terzino sinistro classe ’98, ex Under 21 iberico e gran protagonista nelle ultime 4 stagioni tra Liga e Segunda Division proprio con il club di Barcellona. Secondo Tmw, le parti stanno ragionando proprio di questo possibile scambio alla pari: l’Espanyol vorrebbe un conguaglio a suo favore ma l’idea è concreta.