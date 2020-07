La Sopritendenza ferma il Centro Sportivo, ma arriva la petizione per realizzarlo

Il Viola Club Niccoló Galli di Bagno a Ripoli e alcuni cittadini della città amministrata dal Sindaco Casini sono scesi in campo per il centro sportivo con una petizione già firmata da oltre mille persone.Questo il comunicato: “In poche ore la nostra petizione per la nuova Casa Viola a Bagno a Ripoli ha già raccolto oltre mille firme! Ringraziamo tutti i tifosi e tutti i cittadini di Bagno a Ripoli e dell’area di Firenze sud che hanno sottoscritto e condiviso il nostro appello!

Visto l’enorme successo della petizione e le tantissime richieste di adesione che adesso ci arrivano anche da fuori Bagno a Ripoli e da tutta la provincia e oltre, abbiamo deciso di proseguire con la raccolta firme anche online! Da oggi in poi, la petizione sarà reperibile anche sul sito change.org al link che segue: https://www.change.org/petizioneperilcentrosportivodellaacffiorentinaabagnoaripoli

Nel frattempo continua anche la raccolta firme cartacea presso la sede del nostro Viola Club e in alcuni negozi di Bagno a Ripoli che stanno ospitando questa iniziativa: il loro numero sta crescendo di ora in ora, chi vuole aderire ci contatti all’indirizzo mail violaclubn27@gmail.com!

La nostra petizione nasce per sostenere la realizzazione del nuovo Centro Sportivo dell’ACF Fiorentina a Bagno a Ripoli perché pensiamo che sia un’occasione di crescita e di rilancio per tutto il territorio ripolese e fiorentino, e per il futuro della squadra che amiamo e seguiamo!

Una volta chiuse le adesioni presenteremo le firme alla Soprintendenza, al Comune di Bagno a Ripoli, alla Regione Toscana, per chiedere che il Centro sportivo viola a Bagno a Ripoli possa davvero trasformarsi presto in realtà!

Ti chiediamo di firmare e di aiutarci a far circolare la petizione online”.