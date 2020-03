La sorpresa Dalbert: E ora la Fiorentina si interroga sul da farsi

L’arrivo di Dalbert alla Fiorentina negli ultimi giorni di mercato ha storto la bocca a molti tifosi viola. Il brasiliano infatti, si è ritrovato catapultato in riva all’Arno nello scambio di prestiti con l’Inter, che ha visto coinvolto Cristiano Biraghi. Il laterale ex Pescara si è trasferito in nerazzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre per Dalbert in viola è stata scelta la formula del prestito secco. Un affare che non ha lasciato soddisfatti i tifosi della Fiorentina, ancora scottati dalla stessa operazione fatta con la Roma 12 mesi prima per Gerson (LEGGI QUI).

I numeri di Dalbert

Il campo però, col passare delle partite ha dato tutt’altro verdetto: l’ex Nizza è diventato subito un titolare fisso della Viola – vuoi anche per mancanza di alternative – , mentre Biraghi ha trovato non poche difficoltà sotto la guida di Antonio Conte. Delle 26 partite giocate dalla Fiorentina in Serie A, Dalbert ha saltato la prima – era ancora all’Inter – , è subentrato a Marassi contro il Genoa alla seconda e poi è sempre stato schierato in campo sia da Montella che da Iachini salvo due partite saltate per squalifica (Genoa al Franchi e Udinese in trasferta). Con risultati tutto sommato positivi, a tal punto che da qualche settimana si parla con insistenza di uno scambio tra Fiorentina e Inter, questa volta a titolo definitivo, che coinvolga i due giocatori. Aiutato anche dal cambio di modulo, Dalbert ha messo in mostra una buona qualità in fase di spinta, come dimostrano anche i 3 assist registrati: da migliorare la fase difensiva, che è il vero punto debole dell’ex Nizza.

Quale futuro?

Una scelta, quella della Fiorentina, che dovrà essere ponderata davvero bene. Perché se il 3-5-2 dovesse essere il modulo della Viola anche per la prossima stagione, allora Dalbert potrebbe essere davvero il giocatore giusto a cui affidare la fascia sinistra. Ma se si dovesse tornare alla difesa a 4, vista anche la contemporanea presenza di Lirola, allora sarebbe probabilmente meglio puntare su un altro tipo di giocatore a sinistra. Un profilo che magari garantisca meno spinta, ma che sia sicuramente più pronto e attento quando c’è da difendere.