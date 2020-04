La sorpresa Ferrarini: “Ora punto a rimanere alla Fiorentina”. E’ nata una nuova stellina?

Questa stagione di Serie C potrebbe aver visto nascere una nuova stella. L’astro nascente risponde al nome di Gabriele Ferrarini, freccia della corsia destra con la Pistoiese ma di proprietà della Fiorentina. Il ragazzo, classe 2000, è stato capace di impressionare tutti nonostante la giovane età e il fatto che fosse al debutto tra i professionisti.

“Il mio obiettivo per il futuro – confessa Ferrarini a Il Tirreno – è rimanere a Firenze. Spero di andare in ritiro con la squadra e poi giocarmi le mie possibilità. Se non dovessero reputarmi pronto allora potrei fare un anno ancora via, magari in B. Sono consapevole che niente è regalato o scontato, lavorerò sodo per meritarmi tutto”.