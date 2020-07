La sorpresa si chiama Ghezzal, ora che fare con lui?

Dopo la ripresa in casa Fiorentina una delle sorprese più piacevoli corrisponde sicuramente al nome di Rachid Ghezzal, giocatore tanto discusso quanto misterioso che nella prima parte della stagione ha trovato pochissimo spazio. Iachini sembra ora averlo completamente rivalutato, affidandogli anche la maglia da titolare. L’algerino, come si è visto nell’ultima partita di Lecce, oltre al suo ruolo naturale di esterno si adatta bene anche al ruolo di mezzala. L’intesa con Chiesa sembra cominciare a funzionare e anche la sua punizione al bacio ha dimostrato la qualità che il ragazzo può dare a questa Fiorentina. Il suo riscatto dal Leicester vale 9.7 milioni: una cifra alta, ma Ghezzal sta facendo di tutto per far ricredere la società viola sul suo futuro che ora chissà, potrebbe essere ancora a Firenze.

