La sosta per tornare in campo: Dragowski punta il Milan

L’ultima presenza di Bartlomiej Dragowski in stagione risale a Fiorentina-Napoli del 3 ottobre. Nei minuti finali della partita contro i partenopei, l’estremo difensore polacco ha rimediato un infortunio muscolare che l’ha costretto ai box. Nelle successive cinque partite ha giocato Pietro Terracciano, con buoni risultati tranne il gol di Cuadrado contro la Juventus.

Nel frattempo, Dragowski ha lavorato e sta continuando a farlo per tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali. La Fiorentina affronterà il Milan sabato 20 ottobre e lo stesso portiere polacco ha messo nel mirino questa partita come quella in cui tornerà finalmente in campo.