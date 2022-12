La sovrapposizione in area di Dodô: una nuova soluzione offensiva e una notizia importante per Italiano

Nelle ultime uscite della Fiorentina è apparso evidente un atteggiamento diverso, sia nella disposizione in campo sia nel modo di impostare le azione e attaccare. Una delle soluzioni più spesso utilizzate, in particolare, è stata la sovrapposizione di Dodô fin dentro l’area avversaria. Così è arrivato il gol di Bonaventura a Genova, e tante altre azioni pericolose della squadra viola nelle partite precedenti alla sosta.

Il fatto che contro l’Always Ready Ikonè abbia segnato uno dei suoi tre gol proprio ricevendo l’assist da Dodô fa capire come il meccanismo sia ormai brevettato. Un’intuizione che Italiano ha avuto nel momento in cui, probabilmente, l’esterno brasiliano gli ha dato le giuste risposte dal punto di vista fisico. D’altronde, per fare su e giù il campo, bisogna essere al cento per cento o quasi.

E allora lo schema, oltre ad apparire altamente efficace, ci dà una notizia importante: Italiano ha finalmente a disposizione il miglior Dodô. Il recupero di uno dei giocatori arrivati in estate con maggiori aspettative, finora poco rispettate a causa degli infortuni, basterà a risollevare le sorti della Fiorentina? Sicuramente possiamo dire che rappresenterà un bel valore aggiunto, anche nell’ottica di far arrivare qualche pallone giocabile in più agli attaccanti.