Adesso è ufficiale: Leonardo Semplici, ex tecnico della Primavera della Fiorentina, non è più l’allenatore della SPAL. A comunicarlo è stata la società stessa, che ha preso tale decisione dopo l’ennesima sconfitta della squadra, arrivata in casa contro il Sassuolo. In arrivo al posto di Semplici l’ex c.t. dell’Under 21 azzurra Gigi Di Biagio.