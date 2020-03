La SPAL fa il colpo a Parma e non è più all’ultimo posto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Tra un possibile paradossale rinvio e una partita che è stata ad un passo dal non giocarsi fino a quando l’arbitro Pairetto non ha fischiato l’inizio, la SPAL batte 1-0 il Parma al Tardini grazie al rigore realizzato da Petagna e trova tre punti importanti per la corsa salvezza. Ecco la nuova classifica di Serie A.

La CLASSIFICA di Serie A: Lazio 62, Juventus 60, Inter 54, Atalanta 48, Roma 45, Napoli 39, Milan 36, Verona, Parma 35, Bologna 34, Cagliari 32, Sassuolo, Fiorentina 29, Torino 27, Udinese 27, Lecce 25, Sampdoria 23, Genoa 22, SPAL 18, Brescia 16.