La ‘sparizione’ di Dragowski e le incertezze di Terracciano: chi è il vero titolare della porta della Fiorentina?

Doveva essere un problema muscolare fastidioso ma certo nessuno si sarebbe aspettato di non rivedere più in campo nel 2021 Bartlomjei Dragowski. Una lesione di secondo grado alla giunzione miotendinea del retto femorale della coscia destra che al 6 gennaio, quando la Fiorentina tornerà in campo, lo avrà tenuto fuori esattamente tre mesi. Il polacco per altro è almeno parzialmente rientrato in gruppo da metà novembre ma ancora non è stato convocato.

Nel frattempo tra i pali si è insediato Pietro Terracciano, vice di lusso considerato comunque il buon rendimento garantito, se pur condito da qualche incertezza e qualche primo palo poco coperto (sia con la Juve che a Verona). L’idea è che l’italiano sia portiere più a suo agio nel giocare lontano dalla porta, nell’accorciare sulla profondità avversaria e nella presa alta in generale. Per questo, al netto di un infortunio un po’ più lungo del previsto, non è chiaro chi sia il vero titolare nella testa di Italiano.