La sparizione di Dutu ed Agostinelli. Non è tutto Pierozzi ciò che luccica

I rapporti floridi tra Fiorentina e Reggina hanno portato alla conclusione di varie trattative, purtroppo non tutte fruttuose. Sta provando a rilanciarsi dopo lo stop forzato Gabriele Gori, autore di due reti nel ruolo di subentrante che mister Inzaghi gli ha ritagliato. Il terzino Niccolò Pierozzi sta devastando la fascia destra in giro per i campi della Serie B, ci sono invece due giovani viola attualmente in Calabria di cui si sono perse totalmente le tracce.

Si tratta del difensore centrale Eduard Dutu e del centrocampista offensivo Vittorio Agostinelli. L’italo-romeno Dutu, classe 2001 reduce da un’annata molto positiva in Serie C al Montevarchi, è un difensore che fa della fisicità, della marcatura e del gioco aereo le proprie doti migliori. Il ragazzo cresciuto nel settore giovanile gigliato ed ex capitano della Fiorentina Primavera è finito completamente fuori dai radar. Nessuna presenza, appena 6 panchine in stagione.

Stessa sorte per Agostinelli, elemento di fantasia e qualità, anche se spesso discontinuo. Nato nel 2002 a Monopoli e passato dalla Roma prima di spostarsi in viola, ad Agostinelli è andata addirittura peggio. Appena 4 convocazioni tra campionato e Coppa Italia, nessun minuto e neppure lo straccio di un’apparizione. Certamente la rosa competitiva della compagine amaranto non ha aiutato i giovani calciatori viola a trovare spazio. Agostinelli in particolare è alla prima esperienza fuori dal settore giovanile e deve misurarsi la febbre, tuttavia un’esclusione totale e continuativa di queste proporzioni era anche difficilmente preventivatile.

I due calciatori sono pronti a cambiare presto casacca nel mercato di riparazione. Il procuratore di Dutu a Fiorentinanews.com ha parlato di un incontro previsto per rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2023. Agostinelli è invece blindato fino al 2025. E’ necessario che i due giocatori si mettano in gioco nell’ottica di un futuro a Firenze tentando di raddrizzare un’annata completamente persa per loro.