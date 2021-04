La spaventosa media delle reti subite. La Fiorentina a Reggio Emilia, almeno per un punto

Oggi la Fiorentina, alle ore 18:00, sfiderà il Sassuolo. Come scrive quest’oggi La Nazione, li uomini di mister Beppe Iachini hanno l’obbligo di fare punti per arrivare il prima possibile alla salvezza. Per quanto riguarda la formazione resta un rebus a centrocampo: Pulgar e Amrabat favoriti, mentre Castrovilli potrebbe partire dalla panchina. C’è anche il nodo retroguardia: nelle ultime sei uscite la squadra viaggia a una media di più di due reti subite a partita.