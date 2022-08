La spinta dei (quasi) 30.000: il Franchi si divide tra esordio ed Europa

Si riparte al ‘Franchi’, un dato sempre apprezzato dai tifosi viola che sognano di partire bene in campionato osservando da vicino la propria squadra: oggi pomeriggio saranno quasi in 30.000, con il dato che dovrebbe attestarsi un paio di migliaia di unità sotto. Da non dimenticare che giovedì ci sarà anche la prima in Europa contro il Twente, ad oggi senza la Curva Ferrovia: possibile che tra vacanze e doppio impegno, il pubblico viola si divida tra le due date.