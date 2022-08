La squadra di Erdogan ed un Campione del Mondo, gli storici rivali dell’Hibernian ed un salto in Lettonia: ecco le avversarie della Fiorentina in Conference League

Il sorteggio di Istanbul, possiamo dirlo sinceramente, è stato favorevole per la Fiorentina. La squadra viola ha pescato Istanbul Basaksehir, Hearts of Midlothian e RFS Riga, e partirà favorita per la vittoria del girone A della Uefa Conference League. Giusto non sottovalutare alcun impegno o avversario ma è ben evidente come l’urna potesse essere ben più maligna con la squadra del presidente Commisso.

Ironia della sorte, il sorteggio di scena nella capitale turca alla Fiorentina regala il confronto con la ‘squadra di Erdogan‘. Gli arancioblu del Basaksehir, campioni di Turchia nell’annata 2019-2020, sono saliti alla ribalta per essere la compagine tifata dal presidente turco. Il mister è un’ex conoscenza italiana, il mancino Emre Belozoglu, calciatore dell’Inter. Mister Belozoglu può contare su altri due ex italiani come Duarte, Biglia e Okaka, mentre sulla trequarti agisce il Campione del Mondo tedesco Mesut Ozil. Il classe ’88 ex Arsenal e Real Madrid è però in evidente fase calante e reduce da annate difficili sul piano fisico e non solo. Da tenere d’occhio il neo acquisto Traorè, ala africana arrivata dall‘Aston Villa, il centrocampista Ozcan ed il sinistro del terzino brasiliano Lucas Lima. L’esperto belga Chadli chiude il pacchetto. Nota di colore: lo stadio dei turchi è dedicato all’ex tecnico viola Fatih Terim.

La pittoresca realtà scozzese degli Hearts mette la Fiorentina di fronte ad una sfida veramente affascinante. La squadra della bellissima Edimburgo, storica rivale dell’Hibernian, è arrivata terza nell’ultima annata in campionato, anche se a distanza siderale da Rangers e Celtic. In porta il veterano Craig Gordon, classe ’82, 70 presenze con la Scozia, poche vere individualità al di là di McKay, ala di buon livello, il terzino ex Swansea Kingsley, ex promessa, ed infine il capocannoniere della passata stagione, Boyce.

Chiude il girone la piccolissima realtà dell’FK RFS Riga. I campioni in carica di Lettonia sono per distacco la squadra più debole del raggruppamento. Ben 13 i calciatori lettoni in rosa, così come il mister Morozs; davanti le sorti dell’RFS sono affidate al serbo Ilic e all’ala brasiliana dal nome regale, Diocleziano. L’uomo chiave della squadra è però austriaco: si tratta di Friesenbichler, attaccante ed assist man.

Ecco una foto dello stadio dell’RFS Riga

I lettoni tuttavia la passata stagione hanno disputato le gare europee allo Skonto Stadium, che ospita le partite dello Skonto Riga, capienza di circa 10000 spettatori.