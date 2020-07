“La squadra è sana, sarebbe bello che la Fiorentina finisse il campionato vincendo. C’è da decide il futuro di Chiesa”

Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto a Radio Bruno Toscana parlando della situazione della Fiorentina: “Abbiamo dieci punti di vantaggio, abbiamo cinque giornate. Mi immagino che sia abbastanza fatta, la squadra non deve andare in vacanza, ci ha dato troppe delusioni. Sarebbe bello che finisse il campionato bene con qualche bella vittoria. Abbiamo sofferto per molti mesi, se fai 42/43 è come l’anno scorso”.

Ed ha aggiunto: “Giochiamo in casa, come se si fosse in trasferta. Nella seconda parte di stagione con Iachini ha giocato bene Ghezzal. La squadra è sana e determinata, e l’ha dimostrata col Verona e col Lecce”.

E sull’allenatore: “Dall’allenatore deriva il progetto, 3-5-2 o 4-3-3. Prima c’è da decidere il futuro di Chiesa, per tutto ciò che ci porta. Mi piacerebbe Spalletti, una garanzia”.