La squadra perde e la Fiorentina ‘censura’ i risultati

Un caso piuttosto singolare è quello dell’account Facebook della Fiorentina. I più attenti si saranno accorti che le foto con i risultati finali delle partite vengono pubblicati solo nel caso di vittoria o di pareggio. Se la squadra subisce una sconfitta… Tutto tace. Se vogliamo essere precisi, di grafiche con sconfitte quest’anno ne sono apparse due ed erano le prime due partite di campionato contro Napoli e Genoa. Curioso vedere come invece vengano continuamente pubblicati i risultati (anche del primo tempo) della Primavera viola. I social della società gigliata erano già stati oggetto di discussione lo scorso anno con l’hastag #insiemesiamopùforti che era stato preso di mira dopo i deludenti risultati e la foto di Pjaca pubblicata per il suo compleanno che faceva “marameo”. Ormai i social sono diventati uno strumento importante dai quali i tifosi possono esprimere le proprie opinioni (non sempre positive e incoraggianti). La scelta di non pubblicare i risultati delle sconfitte è solo un caso o una decisione dei piani alti per non dare troppo spazio alle polemiche?