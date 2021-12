La stagione da incubo di Belotti. Cairo: “Si sta curando, ma sul suo rientro sono pessimista”

A Sky Sport il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato delle condizioni di Andrea Belotti, attaccante più volte accostato alla Fiorentina: “Deve curarsi, si è fatto molto male. Sta seguendo tutte l’iter di cura e per adesso va bene così. Vedremo cosa succederà, ma per adesso non vedo grandi possibilità di rientro”.

Insomma, per Belotti è davvero una stagione fortunata con più tempo passato lontano dal campo che all’interno di esso. Una brutta notizia per il Torino, perché in questo modo l’attaccante si sta svalutando ancora di più oltre a essere vicino alla scadenza del contratto.