La stagione da invisibile di Nastasic: per il serbo c’è l’ennesimo problema fisico

Un ritorno da doccia gelata quello di Matija Nastasic, soprattutto per chi si ricordava il difensore promettente ceduto al City nel 2012: da quello scambio con Savic la Fiorentina ci guadagnò enormemente, col senno di poi. L’ex Schalke è tornato già afflitto da numerosi problemi e fin qui ha messo insieme appena 5 apparizioni, 6 con la Coppa Italia, per altro proprio a Napoli dove regalò il 2-2 a Petagna. L’ultima con la Lazio in casa, dove palesò un gap fisico quasi imbarazzante rispetto a compagni e avversari: poi un’altra girandola di complicazioni fisiche. Il serbo mancherà anche oggi e la sua presenza in rosa rimane avvolta dal mistero: di sicuro non una risorsa per la Fiorentina di oggi, che in quello slot dovrà trovare di meglio.