La stagione dello Spezia riparte da un ex viola. Provedel a un passo dalla Lazio consolida la posizione di Terracciano a Firenze

Riparte da una vecchia conoscenza della Fiorentina la stagione dello Spezia. L’ex squadra di Vincenzo Italiano ha infatti giocato un’amichevole contro il Bochum, rimediando una sconfitta per 2-1. Tra le note positive appuntate da mister Gotti c’è però il gol di Kevin Agudelo che, su assist di Verde, ha segnato il gol che ha reso meno amara la sconfitta.

Da segnalare tra gli assenti in casa Spezia Ivan Provedel, coinvolto nella trattativa per trasferirsi alla Lazio. Un’operazione sempre più concreta che allontana i fantasmi in casa Fiorentina riguardanti il futuro di Pietro Terracciano, che resterà saldamente a disposizione di Italiano per giocarsi il posto con Gollini.