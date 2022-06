La stagione di Amrabat si chiude con un infortunio

Il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, ha terminato la propria stagione con un infortunio. Un KO che non gli ha consentito di scendere in campo nella partita con la Liberia valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa e vinta dal suo Marocco per 2-0.

Difficile capire l’esatta entità di questo infortunio, anche perché trattato in modo superficiale dai media locali. Probabilmente però è un qualcosa di non importante ma che gli ha comunque impedito di scendere in campo per questo match.