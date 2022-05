Di Gennaro: “La stagione di Italiano alla Fiorentina mi ha entusiasmato. La Conference League sarà pure una coppetta, ma…”

L’ex Fiorentina Antonio Di Gennaro ha parlato a TMW Radio della stagione della squadra gigliata e del primo anno in viola di Vincenzo Italiano. Queste le sue dichiarazioni:

“La stagione di Italiano a Firenze mi ha entusiasmato, così come quella di Tudor a Verona. Io a Mourinho do 7 in pagella e 6.5 a Sarri. La Conference sarà pure una coppetta, ma non era facile vincerla. Nonostante questo, Lazio e Roma non hanno entusiasmato nemmeno me. Entrambe le squadre romane hanno la struttura per lottare per traguardi del genere”