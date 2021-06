La stagione di Kokorin inizierà in anticipo: il piano per convincere Gattuso

Tra i giocatori che Rino Gattuso valuterà nel ritiro della Fiorentina c’è anche Aleksandr Kokorin. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il russo arriverà a Firenze prima dei compagni così da iniziare la preparazione in anticipo e farsi trovare pronto dal tecnico calabrese. Sarà decisiva la sua voglia di riscatto, anche perché le qualità – si legge – sono indiscusse e adesso bisogna soltanto farle emergere.

Gattuso lo conosce da tempo e nel suo 4-2-3-1 potrebbe svariare secondo le necessità. Kokorin, infatti, potrebbe giocare sia trequartista che da punta centrale, così come da esterno d’attacco. Un vero e proprio jolly per l’attacco della Fiorentina, a condizione però di recuperare la forma dei giorni migliori. Il russo lo sa ed è disposto a lavorare al massimo per diventare un giocatore importante per la Viola di Ringhio.